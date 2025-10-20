Non dormii tutta la notte Francesco Totti ora non ricorda più cosa disse sulla maglia per Ilary

Francesco Totti riscrive completamente la storia della famosa maglia che dedicò a Ilary Blasi, facendo esplodere il loro amore, dopo il gol messo a segno in un derby vinto dalla Roma sulla Lazio nel 2002. "Era per la curva", dice adesso. Ma lui stesso aveva raccontato con dovizia di particolari la preparazione di quella clamorosa dedica in mondovisione: fu una maglia pensata, palpitata, sognata e messa in atto per Ilary. Tutto cancellato adesso, come la loro storia da favola, finita tra veleni e tribunali. 🔗 Leggi su Fanpage.it