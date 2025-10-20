Non dormii tutta la notte Francesco Totti ora non ricorda più cosa disse sulla maglia per Ilary
Francesco Totti riscrive completamente la storia della famosa maglia che dedicò a Ilary Blasi, facendo esplodere il loro amore, dopo il gol messo a segno in un derby vinto dalla Roma sulla Lazio nel 2002. "Era per la curva", dice adesso. Ma lui stesso aveva raccontato con dovizia di particolari la preparazione di quella clamorosa dedica in mondovisione: fu una maglia pensata, palpitata, sognata e messa in atto per Ilary. Tutto cancellato adesso, come la loro storia da favola, finita tra veleni e tribunali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Più di una crema notte: una coccola rigenerante che lavora... mentre tu dormi Con attivi naturali scelti per le loro proprietà elasticizzanti e antiossidanti, la NIGHTTIME CREAM accompagna la tua pelle tutta la notte, per un viso riposato e luminoso al mattin - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, notte di fuoco tra Donatella e il poliziotto Francesco: l’accusa gravissima sul suo lavoro - Continuano le tensioni tra i due concorrenti del GF e compaesani all’interno della casa più spiata d’Italia: cos’è successo dopo la nomination ... Si legge su libero.it
Chiusa la bara di Papa Francesco, salma vegliata tutta la notte - Nella basilica vaticana chiusa al pubblico si è tenuto il rito per la chiusura della bara del Sommo Pontefice Francesco, deceduto lunedì 21 aprile. Da iltempo.it
Francesco Del Vecchio travolge e uccide tre ciclisti: il 30enne alla guida «stava andando in vacanza, aveva lavorato tutta la notte» - Poi la partenza da Ruvo di Puglia, Bari, poco dopo le 8, per raggiungere alcuni amici e andare insieme in vacanza nel Salento. Da ilgazzettino.it