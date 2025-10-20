Non chiamatelo fine vita un incontro al Salone parrocchiale dei Santi Angeli Custodi

Giovedì 23 ottobre al Salone parrocchiale dei Santi Angeli Custodi in Piacenza alle ore 17,30 si terrà un incontro pubblico con don Pietro Cesena e la giornalista Raffaella Frullone sul tema del fine vita in relazione alla proposta di legge depositata in Senato del suicidio assistito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

