Non chiamatelo fine vita un incontro al Salone parrocchiale dei Santi Angeli Custodi
Giovedì 23 ottobre al Salone parrocchiale dei Santi Angeli Custodi in Piacenza alle ore 17,30 si terrà un incontro pubblico con don Pietro Cesena e la giornalista Raffaella Frullone sul tema del fine vita in relazione alla proposta di legge depositata in Senato del suicidio assistito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
HALLOWEEN PARTY – 31 OTTOBRE ? Non chiamatelo solo “party”. È la notte più stregata dell’anno – e noi ci mettiamo tutto: trucco, buffet, cocktail e caos. Dalle 17 alle 19: Truccatrice + photo booth per trasformarti in una creatura dell’oltretomba (o in - facebook.com Vai su Facebook
“Non chiamatelo Call Center” arriva sul grande schermo! 13 ottobre, ore 19:00 – Cinema Barberini, Roma. Un docufilm che racconta la trasformazione della nostra azienda, con interviste e confronto finale. Prenotazioni consultare la intranet aziendale - X Vai su X
Il comitato BRIDGE per la dignità della relazione nel fine vita: un incontro tra scienza, diritto e spiritualità - Bioethical Committee for Relationships of Dignity and Guidance in ... Secondo msn.com