Non accetta la fine della relazione e perseguita la ex | 27enne denunciato per atti persecutori
Non si rassegna alla fine della relazione con la sua ex compagna e la perseguita con minacce, insulti e aggressioni. Un 27enne di origini albanesi è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Sparanise per atti persecutori, a seguito di un episodio avvenuto nella notte tra domenica e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
