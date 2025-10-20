Nomine partecipate 2025 2026 | l’elenco completo degli organi da rinnovare

Giro di nomine in alcune partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nel corso del 2025 infatti sono attesi gli annunci e i rinnovi degli organi sociali, dai consigli di amministrazione ai collegi sindacali, per circa 15 società. Il risiko è iniziato dall’inizio dell’anno, tanto che la governance è già completa per diverse realtà. Ecco di seguito l’elenco completo e in aggiornamento con il dettaglio delle cariche già ufficializzate, tra cui Eutalia, Consip, Enel ed Enav. Nomine partecipate 20252026, i collegi sindacali già rinnovati. Già ufficiali invece diverse nomine. È il caso del collegio sindacale di Consip, che il 26 giugno 2025 ha nominato presidente la dottoressa Paola Noce. 🔗 Leggi su Lettera43.it

