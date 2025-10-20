Nola clochard pestato da branco di giovani | calci e pugni per divertimento

Aggressione choc vicino alla stazione di Nola: un uomo, privo di documenti e presumibilmente senza fissa dimora, è stato selvaggiamente aggredito da almeno cinque ragazzi nella serata di sabato, nei pressi della stazione ferroviaria di Nola, in provincia di Napoli. A dare . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Nola, clochard pestato da branco di giovani: calci e pugni “per divertimento”

È accaduto ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Nola - facebook.com Vai su Facebook

Nola, raid del branco in stazione. Pestato un clochard: è grave - Il volto tumefatto dai calci e dai pugni, il respiro affannoso: era riverso a terra sul binario uno della stazione delle Ferrovie dello Stato. ilmattino.it scrive

Nola, clochard picchiato dal branco: trasportato in ospedale - Un uomo privo di documenti, probabilmente senza fissa dimora, è stato picchiato brutalmente da un gruppo di almeno cinque giovani. Lo riporta msn.com