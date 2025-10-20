Noemi in concerto al Teatro Duse

Con “Nostalgia”, il suo settimo album in studio, Noemi si presenta in una nuova luce, con un progetto che esplora emozioni profonde, intrecciando blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo. Lunedì 15 dicembre 2025 al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

I sogni son desideri - Il concerto. FruityAudio · Breakbeat Rock. Per la 4 puntata di Dream battle È Noemi la vincitrice della sfida contro Sarah! Una sfida piena di talento, emozione e sogni Grazie a tutti voi che avete votato e sostenuto le nostre arti - facebook.com Vai su Facebook

Noemi in concerto a Padova, Mirano e Verona: tre date venete nel 2025 con i tour Nostalgia Summer e Nostalgia Indoor - Noemi sarà in concerto a Padova il 26 novembre al Gran Teatro Geox con il suo tour nei teatri "Nostalgia Indoor Tour" che seguirà le date del tour estivo "Nostalgia ... Scrive ilgazzettino.it

«Nostalgia», è uscito il nuovo album di Noemi: l'11 dicembre il concerto al TeatroTeam di Bari - Esce oggi 'Nostalgia' (Columbia Records / Sony Music Italy), il nuovo album di Noemi, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Noemi, il nuovo album e “Nostalgia” e il tour teatrale: il 9 dicembre sarà a Napoli - Un appuntamento che arriverà dopo una serie di concerti nei teatri italiani in programma in autunno. Da ilmattino.it