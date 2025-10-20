Noa Lang ritrova il PSV l’Olandese vuole prendersi il Napoli

Conte punta su Noa Lang, titolare contro il suo PSV. A volte il calcio scrive sceneggiature perfette. Quella di Noa Lang potrebbe essere una di queste. Finora è stato un oggetto misterioso, un investimento da 25 milioni di euro relegato ai margini. Ma dopo i lampi di luce mostrati a Torino, per l’esterno olandese è arrivato il momento della verità. E il destino gli serve sul piatto d’argento l’occasione perfetta: una maglia da titolare, in Champions League, proprio a Eindhoven, nella tana della sua ex squadra. La notte per prendersi il Napoli è finalmente arrivata. Il Segnale di Svolta: l’Impatto contro il Torino. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Noa Lang ritrova il PSV, l’Olandese vuole prendersi il Napoli

