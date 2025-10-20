No kings sette milioni di americani scendono in piazza contro Trump
“Democrazia, non monarchia!”, “La costituzione non è opzionale!”. Questi sono alcuni degli slogan che sono stati urlati dai manifestanti che sabato hanno invaso le piazze americane. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
“NO KING”: 2 americani su 100 scendono in piazza contro Trump (gli altri 98 erano al lavoro) di Robby Giusti Sette milioni possono sembrare tanti, ma negli Stati Uniti, un Paese da 340 milioni di abitanti dove la gente scende in piazza anche per il prezzo del c - facebook.com Vai su Facebook
Stati Uniti. Milioni di persone in piazza contro Donald Trump al grido di “No Kings” - 700 città americane si sono tenute proteste contro la deriva autoritaria del presidente Trump. Da lifegate.it
Ecco come lo ha definito Robert De Niro: «Non smettiamo di protestare contro Trump» - Dopo il weekend di manifestazioni «No Kings» in tutti gli Stati Uniti, l'attore invita gli americani a non abbassare la guardia contro il Presidente Donald Trump: «È un bullo, bisogna affrontarlo e fa ... Si legge su bluewin.ch
“No Kings”, negli Stati Uniti milioni di persone in piazza per protestare contro Trump - Manifestazioni in tutti i 50 stati americani contro il presidente e la deriva autoritaria in una mobilitazione che supera in grandezza anche quella di giugno ... Lo riporta editorialedomani.it