“Democrazia, non monarchia!”, “La costituzione non è opzionale!”. Questi sono alcuni degli slogan che sono stati urlati dai manifestanti che sabato hanno invaso le piazze americane. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "No kings", sette milioni di americani scendono in piazza contro Trump