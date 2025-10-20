No di Sinner alla Coppa Davis dai troppi tornei in un anno alla gestione delle energie al suo posto a Bologna Matteo Berrettini

La rinuncia di Sinner era nell’aria. Il campione altoatesino, reduce da una stagione piena di impegni, ha scelto di gestire le proprie energie in vista di un finale d’anno densissimo. Nel giro di poche settimane sarà impegnato all’ATP 500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi-Bercy e soprattutto alle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - No di Sinner alla Coppa Davis, “dai troppi tornei in un anno, alla gestione delle energie”, al suo posto a Bologna Matteo Berrettini

Scopri altri approfondimenti

Jannik Sinner rinuncia alla Coppa Davis: il numero 2 al mondo “non ha dato la sua disponibilità per il 2025”, ha detto il capitano Filippo Volandri. “La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra - facebook.com Vai su Facebook

Sinner non parteciperà alle Finals di Coppa Davis. Volandri: «Non ci ha dato la sua disponibilità» - X Vai su X

Perché Sinner ha deciso di rinunciare alla Coppa Davis con l’Italia, aiutato dal regolamento - La scelta del numero due al mondo porta con sé due domande: poteva farlo e perché ha detto no all'Italia? Secondo fanpage.it

Sinner dice no alla Coppa Davis, Volandri: "Non ha dato la disponibilità" - Il campione azzurro non è stato chiamato per le finali di Coppa Davis a Bologna. Lo riporta msn.com

Sinner: “Rinunciare alla Coppa Davis una scelta difficile”. I due motivi del no a Volandri: le sue parole - Jannik Sinner non sarà al via delle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Scrive ilfattoquotidiano.it