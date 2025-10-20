NM Live – Napoli non esiste un caso Lucca Rigore del Milan? Difformità nei giudizi!

Parlami.eu | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Magoni, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu NM LIVE – Magoni: “A Torino al Napoli è mancato qualcosa, Lucca? Ha bisogno di tempo, quella di Hojlund è un’assenza pesante per gli azzurri”. OSCAR MAGONI, ex centrocampista del Napoli: “Quali problemi ha Lucca in questo momento? Non saprei, ma si cresce passando anche da alcuni momenti negativi, vale per lui e per l’intera squadra. 🔗 Leggi su Parlami.eu

nm live 8211 napoli non esiste un caso lucca rigore del milan difformit224 nei giudizi

© Parlami.eu - NM Live – Napoli, non esiste un caso Lucca. Rigore del Milan? Difformità nei giudizi!

Leggi anche questi approfondimenti

nm live 8211 napoliVIDEO DIRETTA NM - Champions: Napoli, ecco l'allenamento pre PSV - Allenamento mattutino nel centro sportivo a Castel Volturno per il Napoli di Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV. Da napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Nm Live 8211 Napoli