Magoni, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo sono intervenuti a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu NM LIVE – Magoni: "A Torino al Napoli è mancato qualcosa, Lucca? Ha bisogno di tempo, quella di Hojlund è un'assenza pesante per gli azzurri". OSCAR MAGONI, ex centrocampista del Napoli: "Quali problemi ha Lucca in questo momento? Non saprei, ma si cresce passando anche da alcuni momenti negativi, vale per lui e per l'intera squadra.

NM Live – Napoli, non esiste un caso Lucca. Rigore del Milan? Difformità nei giudizi!