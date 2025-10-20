Nitazeni primo morto per overdose in Italia | arrestato un trentenne a Brunico

Un uomo di 30 anni, residente a Brunico, in Alto Adige, è la prima vittima accertata in Italia di un’overdose da nitazeni, un oppioide sintetico estremamente potente. A finire in manette è stato un suo coetaneo, anch’egli altoatesino, arrestato dai Carabinieri con l’accusa di avergli fornito la sostanza letale. Il decesso risale a circa un anno fa, ma la notizia è emersa solo ora, a seguito dell’arresto del presunto spacciatore. Inizialmente non si sospettava una morte per droga, vista l’assenza di elementi tipici come siringhe o residui di stupefacenti. Le cause del decesso sembravano naturali, riconducibili a un arresto cardiocircolatorio improvviso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

