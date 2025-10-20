Nitazeni la droga terribile che in Alto Adige ha già fatto una vittima

È arrivata anche in Trentino Alto Adige una delle droghe più pericolose in circolazione, i nitazeni. Si tratta di oppioidi sintetici anche più pericolosi del fentanyl. A lanciare l’allarme è stata la procura di Bolzano tramite il procuratore capo Axel Bisignano, che in conferenza stampa ha fatto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

