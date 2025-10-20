Nitazeni in Alto Adige il primo decesso in Italia | cosa sono i pericolosi oppiacei più potenti del Fentanyl

È arrivata anche in Alto Adige una delle droghe più pericolose in circolazione, i nitazeni. A lanciare l’allarme è la procura di Bolzano tramite il procuratore capo Axel Bisignano, che in conferenza stampa ha fatto il punto su un’indagine scattata circa un anno fa a seguito della morte di un 30enne a Brunico. In un primo momento non si sospettava neanche un’overdose, ma dopo esami durati diversi mesi si è scoperto che il decesso era stato causato proprio dall’assunzione di questa nuova droga. L’operazione ha portato all’ arresto del presunto spacciatore, che avrebbe procurato la sostanza all’uomo dopo averla comprata sul dark web. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nitazeni, in Alto Adige il primo decesso in Italia: cosa sono i pericolosi oppiacei, più potenti del Fentanyl

