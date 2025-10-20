Nissan Leaf 2026 l’elettrica giapponese che sbarcherà in Europa in primavera

La nuova Nissan Leaf è ufficialmente pronta a conquistare il mercato europeo e italiano. Con la sua terza generazione completamente rinnovata, l'iconica vettura elettrica del marchio giapponese rappresenta un deciso passo avanti nel segmento delle city car a batteria, combinando design affascinante, autonomia impressionante e tecnologie smart che metteranno d'accordo sia gli amanti della guida che gli early adopter della mobilità green. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

