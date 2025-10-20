Nisida carcere nel degrado | due agenti feriti per tombini e gradini danneggiati

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti all’Istituto penale minorile di Nisida in due distinti incidenti sul lavoro. Un operatore ha riportato la frattura del malleolo dopo aver messo il piede in un tombino non fissato nel piazzale, un altro una grave distorsione alla caviglia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

