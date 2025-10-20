Nino D’Angelo torna nei palazzetti nel 2026 il calendario e i biglietti

Nino D’Angelo annuncia il suo nuovo atteso ritorno nei palazzetti con I miei meravigliosi anni ’80. bis! – Palasport tour 2026. Dopo gli straordinari successi registrati in questo 2025 – tra tour sold out, trionfi estivi e riconoscimenti cinematografici – Nino D’Angelo annuncia il suo nuovo attesissimo ritorno nei palazzetti con I miei meravigliosi anni ’80. bis! – Palasport tour 2026. Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: Bis come omaggio ai successi dell’anno scorso e alla richiesta del pubblico di rivederlo nei grandi spazi live dopo i sold out ottenuti nei palazzetti di Bari, Milano ed Eboli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

