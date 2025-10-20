Niente Tomahawk per Zelensky Tutti delusi in Ucraina e pure in Germania

Venerdì scorso si è tenuto a Washington il faccia a faccia fra Trump e Zelensky, il quinto dall'inizio dell'anno. Le attese della presidenza ucraina erano elevate. Lo era anche la convinzione di ricevere subito i missili a lunga gittata Tomahawk coi quali costringere Mosca alle trattative. Ma il risultato è stato deludente per tutti. Aspettative illusorie. Zelensky si è recato negli USA sperando di raccogliere i frutti della frustrazione e dell'insofferenza che Trump sembrava nutrire verso Putin. Dal canto suo, il presidente ucraino portava in dote una proposta di droni avanzati da fornire all'America.

