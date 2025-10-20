Nidi comunali a Udine Cgil | Serve chiarezza sul futuro della gestione
In una nota firmata da Federico Fortin e Andrea Traunero della Funzione Pubblica Cgil di Udine, il sindacato interviene sul tema della gestione dei nidi comunali, dopo la partecipazione del sindaco e dell’assessore ai Servizi educativi ai festeggiamenti per il 25esimo anniversario dell’asilo nido. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
