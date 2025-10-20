Nicola Pietro e Riccardo | chi sono i tre ragazzi morti dopo la festa a Lavarone

Lo shock per la morte dei tre giovanissimi che stavano rincasando da una festa in provincia di Trento è ancora palpabile, tanto nel nostro territorio quanto ad Asiago, in provincia di Vicenza, dove alle prime ore di ieri, domenica 19 ottobre, si è verificato l’incidente mortale in cui hanno perso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Il sindaco di Asiago sulla terribile tragedia costata la vita a tre giovani ragazzi, Nicola Xausa, Pietro Pisapia e Riccardo Gemo: "Nulla può alleviare il dolore, resta soltanto l'amarezza unita a un profondo sentimento di vicinanza e cordoglio". Il presidente della R - facebook.com Vai su Facebook

Riccardo, Pietro e Nicola, quell'amicizia nata sugli sci - X Vai su X

Nicola, Pietro, Riccardo, Mirko e Otto: la passione per lo sci e tre vite spezzate. Chi erano le vittime e chi sono i sopravvissuti dell'incidente - Il diploma, il lavoro, la preparazione per l'università, ma anche tante passioni, dalla musica al cine fino a quella che li univa tutti da anni: lo sci. Riporta ilgazzettino.it

Otto Pasini, sopravvissuto all'incidente che ha ucciso Nicola, Pietro e Riccardo: «Mi sono trascinato fuori per chiedere aiuto» - I miei amici erano ancora lì dentro». msn.com scrive

Incidente Asiago, chi erano i ragazzi morti: Pietro studiava per fare il barman, Nicola e Riccardo sognavano lo sci - All'arrivo dei soccorritori, intrappolati tra le lamiere della Pegeout 207, già privi di vita, ci sono Riccardo Gemo, Nicola Xausa e Pietro Pisapia: appassionati sciatori i primi ... Riporta ilmessaggero.it