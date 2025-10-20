Nicola De Rossi giornalista preparato e laboriosissimo Commozione e affetto a Martellago

Veneziatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ricordo quella volta, gli avevo regalato una macchinetta per fare il caffè con le cialde, gli avevo detto, prendila tu questa. Lui poi era andato avanti un mese a ringraziarmi. Da agosto eravamo senza notizie a Martellago, ci sentivamo spaesati, perché lui davvero, sebbene mi chiamasse anche di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

