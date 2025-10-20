Nicola De Rossi giornalista preparato e laboriosissimo Commozione e affetto a Martellago
«Ricordo quella volta, gli avevo regalato una macchinetta per fare il caffè con le cialde, gli avevo detto, prendila tu questa. Lui poi era andato avanti un mese a ringraziarmi. Da agosto eravamo senza notizie a Martellago, ci sentivamo spaesati, perché lui davvero, sebbene mi chiamasse anche di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bilancio pubblico e fisco, il riformismo del governo Meloni. Di Nicola Rossi - X Vai su X
Nicola De Rossi, giornalista muore a 57 anni: dal 1988 collaboratore de Il Gazzettino, punto di riferimento per Martellago - facebook.com Vai su Facebook
Nicola De Rossi, giornalista muore a 57 anni: dal 1988 collaboratore de Il Gazzettino, punto di riferimento per Martellago. Brugnaro: «Voce... - Si è spento Nicola De Rossi, corrispondente da Martellago de Il Gazzettino. Secondo msn.com