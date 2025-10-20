Nico Paz talento Real | il Como vola con il suo 10 E a Madrid sorridono aspettando giugno

L'argentino è entrato in 8 delle 9 reti della squadra. In Europa decisivi come lui i big Vinicius e Luis Diaz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nico Paz, talento Real: il Como vola con il suo 10. E a Madrid sorridono aspettando giugno

