Nico Paz talento Real | il Como vola con il suo 10 E a Madrid sorridono aspettando giugno

20 ott 2025

L'argentino è entrato in 8 delle 9 reti della squadra. In Europa decisivi come lui i big Vinicius e Luis Diaz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

