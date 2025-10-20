NFL 2025 week 7 | vincono Chiefs Eagles Packers Rams e Broncos che beffano i Giants

La settima settimana della NFL 2025-2026 va in archivio dandoci spunti di interesse importanti. Le due Conference iniziano a prendere forma e la classifica inizia a dare i primi responsi. Nella AFC al comando troviamo gli Indianapolis Colts (6-1) che banchettano 38-24 in casa dei Los Angeles Chargers (4-3) con Taylor che segna 3 mete su corsa, mentre Herbert lancia per 420 yds ma Indianapolis vince facile. Alle loro spalle si segnalano i New England Patriots (5-2) che passeggiano 31-13 in casa dei derelitti Tennessee Titans (1-6), mentre i Kansas City Chiefs (4-3) umiliano 31-0 i Las Vegas Raiders (2-5) nello scontro interno alla AFC West e si rilanciano. 🔗 Leggi su Oasport.it

