Newtype Awards 2025 | Makeine trionfa Ecco classifica ospiti d’onore e dove vedere gli anime premiati

Newtype Awards 2025: i vincitori. La nuova edizione dei Newtype Anime Awards incorona Makeine: Too Many Losing Heroines! come Miglior Opera 2025, davanti a Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX e alla seconda stagione di The Apothecary Diaries. Un risultato che fotografa l’andamento dell’ultimo anno: tra commedia romantica, mecha d’autore e mystery storico, il pubblico ha premiato qualità tecnica, scrittura e capacità di imporsi nel discorso culturale globale. Newtype Anime Awards 2025 vincitori: Makeine è l’anime dell’anno. La serie A-1 Pictures ha convinto grazie a ritmo, regia e caratterizzazione delle protagoniste “perdenti” che ribaltano i cliché della rom-com scolastica. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

