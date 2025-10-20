New York grattacielo 432 Park di Manhattan a rischio crollo | centinaia di crepe e calcestruzzo mancante lungo struttura di 96 piani e alto 426m

Secondo alcune indiscrezioni, il grattacielo presenterebbe “centinaia di crepe e pezzi di calcestruzzo mancanti nella facciata portante”, un chiaro indizio di “uno stress ben oltre le previsioni sull’edificio”. Le cause principali sarebbero 2: vento e acqua Il 432 Park Avenue, uno dei grattac. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - New York, grattacielo 432 Park di Manhattan a rischio crollo: centinaia di crepe e calcestruzzo mancante lungo struttura di 96 piani e alto 426m

