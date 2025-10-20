New Balance domina l’inverno 2025 | arriva la collezione Made in USA

Texture, heritage e palette naturali. Il brand americano firma la stagione più cool con drop da collezione. C’è una sneaker che continua a mettere tutti d’accordo e no, non è hype effimero ma costanza, visione e stile solido. Parliamo di New Balance, diventato negli ultimi anni il brand di riferimento per chi cerca design autentico, materiali premium e un’identità riconoscibile ma mai rigida. Ora, con la nuova collezione Made in USA AutunnoInverno 2025, il marchio americano rilancia il suo DNA in chiave contemporanea, raccontando l’evoluzione della stagione con un’estetica bilanciata tra tonalità neutre, texture decise e silhouette iconiche che non smettono di affascinare sneakerhead e fashion lover in tutto il mondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

