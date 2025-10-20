Netflix produrrà una serie drammatica sulla famiglia Kennedy | Michael Fassbender interpreterà Joseph Kennedy Sr

Secondo quanto riporta Variety, Netflix e Chernin Entertainment hanno dato il via libera a una serie drammatica incentrata sulla vita della famiglia Kennedy. Intitolata semplicemente “ Kennedy “, la serie è basata sul libro di Fredrik Logevall “ JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 “. Michael Fassbender interpreterà il patriarca della famiglia Kennedy, Joseph Kennedy Sr. Netflix ha commissionato una prima stagione di otto episodi. La notizia del via libera alla serie arriva quasi due anni dopo che Variety aveva riportato in esclusiva la notizia che la serie era in lavorazione sulla piattaforma di streaming. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

