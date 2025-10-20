Netanyahu si prepara alle elezioni via l' ombra del 7 ottobre Sarà la Guerra della Redenzione

Sulle colline attorno a Gerusalemme, i cartelloni elettorali non sono ancora comparsi, ma la campagna è già cominciata. Benjamin Netanyahu, due anni dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, cerca di riprendere il controllo della narrazione e della sua fragile coalizione. Ha voluto che la guerra non si chiamasse più Spade di ferro, ma Guerra della Redenzione: un nuovo nome per segnare una fase diversa, più politica che militare, mentre il Paese resta diviso tra chi invoca unità e chi chiede conto dei fallimenti di allora. Le famiglie di molti soldati uccisi in battaglia, però, si rifiutano di modificare le iscrizioni sulle tombe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

