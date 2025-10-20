Netanyahu | In un giorno sganciate 153 tonnellate di bombe su Gaza
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, parlando alla Knesset, ha riferito che le forze armate di Israele hanno colpito duramente la Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. «Abbiamo sganciato 153 tonnellate di bombe ieri su diverse parti della Striscia di Gaza dopo che due dei nostri soldati sono stati uccisi da Hamas», ha dichiarato il premier, sottolineando che l’azione è arrivata in risposta a un attacco mortale contro le truppe israeliane a Rafah. Secondo quanto riportato da Al Jazeera Arabic, l’esercito ha inoltre condotto un ulteriore bombardamento di artiglieria su Deir el-Balah, nel settore centrale di Gaza. 🔗 Leggi su Lettera43.it
