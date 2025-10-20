Nervi aggiornamento del Puc per tutelare il paesaggio | restano i dubbi sul progetto di Campostano

Tutelare il paesaggio di Nervi e Capolungo, preservando il delicato equilibrio tra costruzioni, giardini e aree verdi che ancora caratterizza la delegazione: è questo l’obiettivo dell’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale discusso oggi in commissione e atteso domani in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

nervi aggiornamento puc tutelareNervi, aggiornamento del Puc per tutelare il paesaggio: restano i dubbi sul progetto di Campostano - La giunta introduce nuove regole per preservare l’identità di Nervi e Capolungo: vincoli più severi su verde e altezze. Scrive genovatoday.it

La giunta di Genova approva la tutela per Nervi e Capolungo - La Giunta comunale di Genova, su proposta dell'assessora all'Urbanistica e Città dei 15 minuti Francesca Coppola, ha approvato una delibera che aggiorna il Piano Urbanistico Comunale (Puc) per introdu ... Secondo rainews.it

