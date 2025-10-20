neppure ranucci crede a una matrice politica

Ancora una manifestazione. Ancora una testimonianza di solidarietà. Dopo Gaza ora si scende in piazza per testimoniare la massima vicinanza a un'altra vittima: Sigfrido Ranucci (e con lui la stessa libertà d'informazione). La regia è di Giuseppe Conte. Il leader dei Cinquestelle già sabato mattina si era recato tra i primi a Pomezia per esprimere a Ranucci la solidarietà del suo Movimento. La bomba sotto casa del giornalista è un campanello d'allarme per la democrazia, hanno tuonato in coro tutti. Ed è anche un segnale che l'informazione è più che condizionata. Sulla difesa della libertà di stampa, però, Conte vuole mettere il cappello e quindi già sabato mattina ha annunciato direttamente dal cancello di casa Ranucci una manifestazione per la difesa della libertà di stampa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

