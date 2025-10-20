Neppure Ranucci crede a una matrice politica
Ancora una manifestazione. Ancora una testimonianza di solidarietà. Dopo Gaza ora si scende in piazza per testimoniare la massima vicinanza a un'altra vittima: Sigfrido Ranucci (e con lui la stessa libertà d'informazione). La regia è di Giuseppe Conte. Il leader dei Cinquestelle già sabato mattina si era recato tra i primi a Pomezia per esprimere a Ranucci la solidarietà del suo Movimento. La bomba sotto casa del giornalista è un campanello d'allarme per la democrazia, hanno tuonato in coro tutti. Ed è anche un segnale che l'informazione è più che condizionata. Sulla difesa della libertà di stampa, però, Conte vuole mettere il cappello e quindi già sabato mattina ha annunciato direttamente dal cancello di casa Ranucci una manifestazione per la difesa della libertà di stampa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«PROBABILMENTE L'OBIETTIVO NON ERA NEPPURE RANUCCI» - X Vai su X
Una domanda a Saviano, e anche a Tosa: davvero pensate che solo i giornalisti “di sinistra” vengano attaccati? Saviano oggi fa la vittima di parte, citando Ranucci dopo il vile attentato — che tutti condanniamo senza esitazione — ma lo usa per dire che in Itali - facebook.com Vai su Facebook
Neppure Ranucci crede a una matrice politica - Domani manifestazione sulla libertà di stampa Ancora una manifestazione. ilgiornale.it scrive