Neofascisti inconsapevoli a scuola? Un’emergenza educativa che non può essere trascurata

Neofascisti inconsapevoli. E’ uno strano virus che si sta diffondendo nelle scuole. Sempre più giovani inneggiano al Duce senza ben sapere quello che fanno, dicono i presidi. E’ successo nei giorni scorsi all’istituto tecnico commerciale “Vincenzo Arangio Ruiz” in viale Africa 109 all’Eur a Roma, ma anche a giugno al Malpighi, dove un gruppo di una trentina di ragazzi dell’ultimo anno, quindi in procinto di sostenere l’esame di maturità, ha pensato bene di posare di fronte all’istituto col braccio teso, i maschi a petto nudo, le femmine accovacciate. Ho qualche dubbio che dei giovani di 15-16 anni non conoscano il significato del braccio alzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

