Nello spazio espositivo di viale Berlinguer ecco la mostra collettiva Riflessi dell’anima
Giovedì 23 ottobre alle 17, nello spazio espositivo di viale Berlinguer 11, inaugurerà la mostra collettiva “Riflessi dell’anima”, organizzata dall’associazione “Ravenna incontra l’arte”. L’esposizione riunisce una selezione eterogenea di artisti contemporanei che, attraverso linguaggi espressivi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
Due mostre nello spazio espositivo milanese mettono in scena un duplice dialogo: tra le Collezioni Koelliker e Scarzella, tra Bernardo Strozzi e Piero Manzoni - facebook.com Vai su Facebook