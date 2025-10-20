Nello spazio espositivo di viale Berlinguer ecco la mostra collettiva Riflessi dell’anima

Ravennatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 ottobre alle 17, nello spazio espositivo di viale Berlinguer 11, inaugurerà la mostra collettivaRiflessi dellanima”, organizzata dall’associazione “Ravenna incontra l’arte”. L’esposizione riunisce una selezione eterogenea di artisti contemporanei che, attraverso linguaggi espressivi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

