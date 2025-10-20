Nell' istituto comprensivo 10 la seconda edizione del Cantiere 0-6 la co-progettazione elemento innovativo per la crescita dei bambini FOTO
Seconda edizione del Cantiere 0-6 nell'istituto comprensivo Pescara 10.Nella giornata dedicata al seminario si è svolta la presentazione delle esperienze di ricerca fatte con i bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia di servizi educativi e istituzioni statali e paritarie provenienti da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
Fermati due 13enni e un 14enne nell'istituto scolastico del Parco Verde - facebook.com Vai su Facebook
Crolla un controsoffitto nell'istituto Diaz di Roma, calcinacci lungo tutte le scale dei vari piani. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. #scuola - X Vai su X
Uno sportello per ascoltare: nell'istituto Comprensivo “La Morra – Barolo – Monforte – Novello è partito il progetto di supporto psicologico - Avviato il 6 ottobre, sarà attivo per tutto l’anno scolastico nei quattro plessi. Secondo targatocn.it
L’Istituto Comprensivo di Sellia Marina-Soveria Simeri premiato con due Certificati di Qualità Nazionale eTwinning - L’Istituto Comprensivo Statale Sellia Marina – Soveria Simeri celebra un importante traguardo: per la prima volta, la scuola ha partecipato a due progetti eTwinning, condotti con entusiasmo dalla prof ... Si legge su catanzaroinforma.it
Recale, raid notturno nell'istituto comprensivo: rubati i computer del laboratorio informatico - Ad essere colpita è stata, stanotte, la scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”, in viale Europa, sede dell’istituto comprensivo. Si legge su ilmattino.it