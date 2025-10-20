Nell' istituto comprensivo 10 la seconda edizione del Cantiere 0-6 la co-progettazione elemento innovativo per la crescita dei bambini FOTO

Seconda edizione del Cantiere 0-6 nell'istituto comprensivo Pescara 10.Nella giornata dedicata al seminario si è svolta la presentazione delle esperienze di ricerca fatte con i bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia di servizi educativi e istituzioni statali e paritarie provenienti da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it