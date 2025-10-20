Nelle nuove puntate della serie turca in onda su Canale 5 alle 16.05 Bahar scopre che Sarp ha una nuova famiglia

Iodonna.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

O gni scelta comporta sempre qualche conseguenza. E chi segue La forza di una donna, nel pomeriggio di Canale 5, lo sa bene. N elle ultime settimane la serie turcam tra le più amate dal pubblico, ha accelerato la trama con colpi di scena continui. E anche le puntate in onda oggi, domani e dopodomani, ovvero lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 ottobre alle 16:05, non sono da meno. Nuovi segreti stanno per essere svelati e a pagare il prezzo più alto come sempre sarà la protagonista Bahar, che ha il volto di Özge Özpirinçci. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Le anticipazioni delle prossime puntate di “La forza di una donna”: Enver spende per sbaglio i soldi di Sarp La forza di una donna: anticipazioni puntata 20, 21, 22 ottobre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

nelle nuove puntate della serie turca in onda su canale 5 alle 1605 bahar scopre che sarp ha una nuova famiglia

© Iodonna.it - Nelle nuove puntate della serie turca, in onda su Canale 5 alle 16.05, Bahar scopre che Sarp ha una nuova famiglia

Altri contenuti sullo stesso argomento

nuove puntate serie turcaAnticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate/ Sumru vittima di un incidente: morirà? Spoiler choc - Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate, Sumru vittima di un incidente: morirà? Segnala ilsussidiario.net

nuove puntate serie turcaAnticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate/ Colpo di scena per Harika: ecco di chi si innamora - Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate: colpo di scena per Harika: ecco di chi si innamora, Cihan nei guai e Sumru a un Bivio ... Secondo ilsussidiario.net

nuove puntate serie turcaLe anticipazioni delle prossime puntate di “La forza di una donna”: Enver spende per sbaglio i soldi di Sarp - Convincere Sirin a eliminare definitivamente Bahar dalla vita di Sarp. iodonna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuove Puntate Serie Turca