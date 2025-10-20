O gni scelta comporta sempre qualche conseguenza. E chi segue La forza di una donna, nel pomeriggio di Canale 5, lo sa bene. N elle ultime settimane la serie turcam tra le più amate dal pubblico, ha accelerato la trama con colpi di scena continui. E anche le puntate in onda oggi, domani e dopodomani, ovvero lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 ottobre alle 16:05, non sono da meno. Nuovi segreti stanno per essere svelati e a pagare il prezzo più alto come sempre sarà la protagonista Bahar, che ha il volto di Özge Özpirinçci. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Le anticipazioni delle prossime puntate di “La forza di una donna”: Enver spende per sbaglio i soldi di Sarp La forza di una donna: anticipazioni puntata 20, 21, 22 ottobre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nelle nuove puntate della serie turca, in onda su Canale 5 alle 16.05, Bahar scopre che Sarp ha una nuova famiglia