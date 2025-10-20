Nell’antica Pompei torri sulle domus simbolo di potere
Tempo di lettura: 2 minuti Non si arrivava ai livelli delle città medievali come Bologna o San Giminiano, ma anche a Pompei i grandi palazzi delle famiglie emergenti potevano essere dotate di torri, quali simboli del potere e della ricchezza dell’élite locale. È questa l’ipotesi che viene sostenuta in un nuovo articolo “La torre della casa del Tiaso. Un nuovo progetto di ricerca per la documentazione e la ricostruzione digitale della Pompei ‘perduta'”, pubblicato oggi sull’e-journal degli scavi di Pompei https:pompeiisites.orge-journal-degli-scavi-di-pompei. La ricerca si inserisce in un progetto di “archeologia digitale” che mira a ricostruire i piani superiori di Pompei, spesso perduti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
