Nell' Agrigentino aumentano le demenze ad esordio precoce | ecco l' identikit dei più colpiti

C'è chi non ricorda più nome e cognome di qualcuno, anche di un familiare. Chi, quotidianamente, dimentica di aver messo sul fuoco la pentola per il pranzo. Ma anche chi, per strada, perde l'orientamento e non riesce più a ritrovare la strada di casa. E poi c'è chi, almeno apparentemente, non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

