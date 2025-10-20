Nell' aggressione al pullman del Pistoia basket lo sport e il tifo non c' entrano | c' entra la follia del branco

Il tifo, lo sport c’entrano poco o nulla. Nel caso dell’ aggressione subita dal pullman dei tifosi di Pistoia si tratta di follia bella e buona. “Un atto di violenza inaccettabile e folle. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia”, ha subito twittato la premier Giorgia Meloni alla cui dichiarazione ha fatto seguito quella del ministro Abodi: “Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket? È sconvolgente l’assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Nell'aggressione al pullman del Pistoia basket lo sport e il tifo non c'entrano: c'entra la follia del branco

Raffaele Marianella, chi era il 65enne autista del pullman del Pistoia basket ucciso a Rieti con sassi e mattoni - Raffaele Marianella 65 anni, romano ma residente a Firenze, era il secondo autista del pullman del Pistoia basket morto ieri sera nell'assalto con lancio ... Da fanpage.it

Assalto al pullman del Pistoia basket, l’autista morto a Rieti era a un mese dalla pensione: tifosi in questura - I poliziotti stanno ascoltando una decina di tifosi portati negli Uffici della Squadra Mobile in merito all'aggressione al pullman del Pistoia basket avvenuta ... Lo riporta fanpage.it

Assalto al pullman del Pistoia basket, indaga la Digos. Meloni: 'Violenza inaccettabile e folle' - Non ci sarebbero ancora fermi finora per l'assalto con pietre e mattoni al pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera, lungo la superstrada Rieti- Secondo ansa.it