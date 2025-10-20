Ventitré personalista del mondo dello sport, della politica, della giustizia e non solo provenienti da undici nazioni premiate al Ministero della Cultura. Nella Sala Spadolini del MiC di Roma consegnate le targhe del “Premio Eccellenza Mediterranea” 2025. Un riconoscimento internazionale per celebrare cultura, arte, sport e solidarietà tra le sponde del Mare Nostrum. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di ospiti provenienti da Turchia, Cipro, Tunisia, Algeria, Marocco, Egitto, Spagna, Malta, Albania, Italia e Città del Vaticano. Un premio che è anche la celebrazione della diversità e ricchezza culturale del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nella sede del MiC i premi “Eccellenza Mediterranea” 2025