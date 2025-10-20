Nell'Istituto Francesco Morano nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, mentre sono in corso le lezioni, i carabinieri controllano gli zaini dei ragazzi con il metal detector. Accade dopo che tre ragazzini, tra i 13 e i 14 anni, sono stati trovati in aula con tre coltelli. "Quello che devo fare è cercare di far capire ai miei ragazzi che ci sono oggetti più belli di qualcosa di appuntito", commenta la preside Eugenia Carfora. I tre coltelli sequestrati allungano, così, la lista delle armi trovate sui ragazzini. "Nell’ultimo anno, attraverso diversi controlli, ritrovati più di 150 coltelli e più di 350 armi tra cui mazze da baseball e tira pugni", racconta Antonio Cavallo, comandante Compagnia Carabinieri Caivano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Nella scuola di Caivano dove i controlli all'ingresso sono con il metal detector