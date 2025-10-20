Nella legge di bilancio sale al 26% la cedolare secca per gli affitti brevi

Nella legge di bilancio (o “manovra”) presentata venerdì scorso dal governo Meloni, e che adesso dovrà essere sottoposta al Parlamento per l'approvazione - dunque un testo foriero di cambiamenti ulteriori - c'è anche un aumento della tassazione per gli affitti brevi, in particolare per chi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Legge di Bilancio 2026: Affitti brevi tassati al 26% e flat tax per straordinari e festivi - Il beneficio massimo di 440 euro si raggiunge a 50mila euro e si spalmerà, per effetto dei meccanismi di ... Scrive ilsole24ore.com

Legge di Bilancio 2026, ecco il testo (pdf). Tutte le novità su bonus pensioni e non solo - Vediamo cosa cambia nel 2026 con la Legge di Bilancio in base alle norme contenute nella prima bozza del testo. Riporta money.it

Legge di Bilancio 2026: le principali novità fiscali per famiglie e imprese - Riduzione dell’IRPEF, nuove sanatorie fiscali, incentivi al lavoro stabile e misure per la famiglia nel testo in bozza della manovra 2026 ... fiscoetasse.com scrive