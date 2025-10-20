Nel verde tra movimento e salute | a Carpaneto arriva la camminata della sana alimentazione

Una mattinata all’insegna del benessere e della prevenzione, tra movimento all’aria aperta e corretti stili di vita. È questo lo spirito de "La camminata della sana alimentazione", in programma sabato 25 ottobre a Carpaneto, promossa dal Comune di Carpaneto e da Avis Carpaneto, con il patrocinio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altre letture consigliate

IL PROGRAMMA DEL M5S PER LA PUGLIA Il MoVimento 5 Stelle porta avanti battaglie chiare per una #Puglia più giusta, più innovativa, più verde, più connessa e più trasparente. Vogliamo costruirla insieme, a partire da 10 proposte concrete che le - facebook.com Vai su Facebook

Nel verde tra movimento e salute: a Carpaneto arriva la camminata della sana alimentazione - Una mattinata all’insegna del benessere e della prevenzione, tra movimento all’aria aperta e corretti stili di vita. Da ilpiacenza.it