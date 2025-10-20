Nel momento del bisogno parte la pubblicità | in Cina anche la carta igienica ha lo sponsor

Pagare per utilizzare un bagno pubblico non è certo una novità in molti paesi del mondo, dove piccole tariffe permettono l’accesso a servizi igienici più o meno curati. Ma alcune toilette pubbliche in Cina hanno portato questo concetto a un livello completamente nuovo, introducendo un sistema che molti hanno definito distopico. In diversi bagni pubblici cines i è stato installato un sistema che obbliga gli utenti a guardare uno spot pubblicitario per ottenere carta igienica. Il meccanismo è semplice quanto controverso: per accedere al dispenser di carta, è necessario scansionare un codice QR con il proprio smartphone e visualizzare un breve annuncio pubblicitario. 🔗 Leggi su Cultweb.it

