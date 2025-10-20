Negrita il tour nei teatri si chiude con due live nella loro Arezzo

È partito il count down per il Canzoni per anni spietati in teatro 2025, il tour che vedrà protagonista i Negrita, aggiunte due date ad Arezzo. È partito il count down per il Canzoni per anni spietati in teatro 2025, il tour che vedrà protagonista i Negrita nei principali teatri italiani a partire dal prossimo 7 novembre. La band salirà sul palco in formazione completa, un nuovo set e una nuova scaletta portando sul palco uno show rinnovato questa volta elettrico. Alle 22 date già annunciate si aggiungono oggi due nuovi appuntamenti ad Arezzo, la città della rock band toscana, il 19 e 20 dicembre al Teatro Petrarca (due appuntamenti promossi da Fondazione Guido d’Arezzo con la collaborazione di We! agency e MenGo Music Fest). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Negrita, il tour nei teatri si chiude con due live nella loro Arezzo

