Il 5 novembre, Neffa presenterà dal vivo il nuovo album, intitolato Canerandagio, in occasione del concerto Universo Neffa, in programma all’ Unipol Forum di Milano. Per l’uscita della seconda parte del disco, l’artista, si è raccontato a FqMagazine, parlando del suo nuovo progetto discografico e dell’attuale scena musicale italiana. «La musica non ammala sé stessa», ha dichiarato l’artista, al secolo Giovanni Pellino, «e nemmeno si cura. È sempre una proiezione della società. Molti delusi sono quelli delle generazioni di mezzo, perché si sentono traditi dal mondo che li supera e dicono un generico: “Non si fa più la musica di una volta”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Neffa non le manda a dire ai giovani trapper e alla musica pop: «Se in otto fanno una canzone, il ragazzino che cerca consensi sarà il nono»