Kevin Durant supera LeBron James: è il giocatore Nba che ha guadagnato di più in carriera. Grazie all’estensione contrattuale firmata con gli Houston Rockets, del valore di 90 milioni di dollari, il 37enne di Washington raggiunge quota 591.135.653 dollari accumulati nelle 21 stagioni disputate nella National Basketball Association. Il 15 volte All-Star si è unito alla franchigia del Texas dopo l’esperienza, poco fruttifera, coi Phoenix Suns, con l’obiettivo conclamato di vincere il titolo 2025-2026. James, stella Nba dei Los Angeles Lakers, insegue al secondo posto con 581.322.455 dollari. Chiude il podio Steph Curry, guardia dei Golden State Warriors, con 470. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nba, Kevin Durant è il giocatore più pagato di sempre