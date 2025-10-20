NBA 2025 26 ci siamo | via alla nuova stagione su Sky e NOW

Sportface.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte la consegna degli anelli ai campioni di Oklahoma City e la sfida inaugurale contro Houston. Tutto in diretta nella Casa del Basket. L’attesa è finita: nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre prende il via l’ 80ª edizione della NBA, il campionato più spettacolare e seguito al mondo. La stagione 202526 si apre con la tradizionale Opening Night, che vedrà la consegna degli anelli ai campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, pronti poi a sfidare gli Houston Rockets. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

nba 2025 26 siamoFantabasket NBA: Guida alle 30 squadre NBA 2025/26 - Analizziamo tutte e 30 le squadre NBA per la stagione 2025/26 in ottica FantaBasket, con tutti i consigli necessari per costruire una squadra vincente su ... Lo riporta basketinside.com

nba 2025 26 siamoCome vedere l’NBA 2025/26 in streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa - Il grande basket USA torna e si prende la scena con la nuova stagione: riusciranno gli Oklahoma City Thunder a difendere l’anello? Riporta goal.com

nba 2025 26 siamoNBA 2025/26, ecco la preview sulle 30 franchigie! - Come ogni anno presentiamo in modo particolare la regular season NBA e quest'anno abbiamo voluto dare un nostro punto forte e uno debole delle 30 franchigie per il 2025/26. Da generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Nba 2025 26 Siamo