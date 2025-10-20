NBA 2025 26 ci siamo | via alla nuova stagione su Sky e NOW

Nella notte la consegna degli anelli ai campioni di Oklahoma City e la sfida inaugurale contro Houston. Tutto in diretta nella Casa del Basket. L’attesa è finita: nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre prende il via l’ 80ª edizione della NBA, il campionato più spettacolare e seguito al mondo. La stagione 202526 si apre con la tradizionale Opening Night, che vedrà la consegna degli anelli ai campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, pronti poi a sfidare gli Houston Rockets. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it