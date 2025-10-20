Nato dopo il terremoto in Friuli ancora di salvezza durante il Covid | i 40 anni dell’ospedale da campo degli Alpini

In molti hanno imparato a conoscerlo nelle settimane più dure dell’emergenza Covid, quando rappresentò una valvola di sfogo fondamentale per le strutture sanitarie del territorio, prossime al collasso per il numero sempre crescente di pazienti in gravi condizioni che necessitavano di un ricovero. Ma nel 2025 l’ospedale da campo dell’Associazione Nazionale Alpini festeggia già i 40 anni di attività, ricorrenza che sarà celebrata con una serie di iniziative tra le quali una cinque giorni in Fiera a Bergamo ricca di incontri, convegni, mostre e testimonianze. Dal 29 ottobre al 2 novembre, infatti, negli spazi di via Lunga l’ospedale verrà riallestito su una superficie di 3. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

