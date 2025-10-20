Nato dopo il terremoto in Friuli ancora di salvezza durante il Covid | i 40 anni dell’ospedale da campo degli Alpini
In molti hanno imparato a conoscerlo nelle settimane più dure dell’emergenza Covid, quando rappresentò una valvola di sfogo fondamentale per le strutture sanitarie del territorio, prossime al collasso per il numero sempre crescente di pazienti in gravi condizioni che necessitavano di un ricovero. Ma nel 2025 l’ospedale da campo dell’Associazione Nazionale Alpini festeggia già i 40 anni di attività, ricorrenza che sarà celebrata con una serie di iniziative tra le quali una cinque giorni in Fiera a Bergamo ricca di incontri, convegni, mostre e testimonianze. Dal 29 ottobre al 2 novembre, infatti, negli spazi di via Lunga l’ospedale verrà riallestito su una superficie di 3. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una 26enne racconta su Reddit il conflitto familiare nato dopo l'annuncio del matrimonio della sorella durante un momento delicato per la sua salute - facebook.com Vai su Facebook
Il Movimento Europeo di Azione Nonviolenta (Mean), nato dopo lo scoppio della guerra in Ucraina non ha mai cercato di far parlare di sé. Lo scrittore Luca Doninelli ci spiega una scelta precisa, perché dettata dalla necessità di non alimentare un odio (quello - X Vai su X
Terremoto in Friuli, scossa 3.1 in provincia di Udine - 1 è stata registrata in Friuli con epicentro tra i comuni di Preone e Verzegnis, in provincia di Udine. Da msn.com