Nasconde cento grammi di hashish nel bagno di un bar vicino a scuole e parco

Ha nascosto cento grammi di hashish nel bagno di un bar vicino a scuole e parco a Montalto di Castro. La droga, a un giovane extracomunitario, è stata trovata durante un controllo all'interno del locale, che si trova a poca distanza da due scuole e da un'area verde solitamente frequentata da. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

