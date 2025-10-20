Nasce l’Australian Tarantella Festival | la Calabria contemporanea sbarca in Australia

Dal 26 ottobre al 17 novembre 2025 la Calabria porterà la sua energia, la sua cultura e la sua musica popolare in Australia con un progetto completamente nuovo: l'Australian Tarantella Festival, ideato e promosso da Calabria Sona. Dopo cinque tournée di successo nel continente oceanico, l'organizzazione calabrese compie un passo decisivo: non più un semplice tour, ma un vero festival itinerante capace di unire tradizione, innovazione e identità. Un progetto che evolve: nasce il festival itinerante della Calabria in Australia. L'Australian Tarantella Festival è una rivoluzione concettuale nel modo di raccontare la cultura del Sud Italia all'estero.

