Nasce con malattia metabolica ma viene curato troppo tardi | condannata la Fondazione del San Gerardo di Monza

La 'Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma', confluita nel 2023 nell'Irccs San Gerardo, è stata condannata al pagamento di 4 milioni e 600mila euro di risarcimento alla famiglia di un bimbo nato con una grave malattia metabolica. Per il Tribunale, la diagnosi è arrivata troppo tardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

